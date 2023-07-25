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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

09:01
  • вторник
  • 25 июля 2023

Президент отметил их работу в новых регионах страны

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Органов следствия. Работников и ветеранов Следственного комитета России, а также профильных подразделений МВД и ФСБ поздравил президент.

"Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых, самых сложных обстоятельствах, действовать ответственно и принципиально. Порой и с риском для жизни. Именно так сейчас работают органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны - в Новороссии и Донбассе, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность. Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", - заявил Путин.

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