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СК возбудил тысячи уголовных дел о зверствах киевского режима

08:27
  • вторник
  • 25 июля 2023

Все причастные ответят перед законом

Зверства киевского режима в Донбассе не останутся безнаказанными. За девять лет конфликта Следственный комитет России возбудил более трех тысяч уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

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Глава Следственного комитета уточнил, что заведено 3 286 уголовных дел. В рамках этих дел преследуются 849 лиц. Как сообщил Бастрыкин в интервью РИА Новости, это представители военного и политического руководства Украины. Также в числе фигурантов представители командования и сотрудники силовых структур и участники националистических объединений. Председатель СК подчеркнул, что все причастные к издевательствам над нашими соотечественниками ответят перед законом.

Сегодня украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и Макеевку. Рано утром ВСУ выпустили по городу 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелы Донецка и других населенных пунктов со стороны ВСУ не прекращаются, в результате гибнут и страдают мирные жители.

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