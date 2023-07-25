"Израиль движется к катастрофе": судебная реформа вызвала раскол в стране

Парламент принял первый закон из пакета судебной реформы

Израиль движется к катастрофе. С таким радикальным заявлением выступил в парламенте лидер оппозиции Яир Лапид. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, которому в ночь на воскресенье сделали операцию по установке кардиостимулятора, в понедельник утром покинул клинику и поехал в Кнессет. На улицах Иерусалима его встретили десятки тысяч протестующих, которых полиция разгоняла водомётами. На грани небывалого политического раскола страна оказалась из-за предложенного Нетаньяху плана судебной реформы. Накануне депутаты приняли первый закон из этого пакета.

Премьер-министр появляется на заседании Кнессета, пройдя через чёрный ход, чтобы не пересекаться с демонстрантами, митингующими у здания парламента. Пожав руки нескольким депутатам, усаживается на своё место. Предстоит голосование по нашумевшему законопроекту о судебной реформе - первому из пакета инициатив Биньямина Нетаньяху. Его суть в отмене так называемого "принципа разумности". До сих пор Верховный суд Израиля имел право блокировать любое решение правительства, сочтя его выходящим за рамки разумного. Нетаньяху предложил лишить высшую судебную инстанцию этого права. Перед началом голосования лидер оппозиции обращается с призывом к парламентариям.

"Мы движемся к катастрофе. Если вы проголосуете по этому законопроекту, вы приблизите конец Народной армии, вы укрепите врагов Израиля, вы нанесете ущерб безопасности Государства Израиль", - заявил Яир Лапид.

Оппозиция отказывается принимать участие в голосовании и демонстративно покидает зал. В итоге закон принимают решением проправительственного большинства - это 64 депутата из 120. Проведение судебной реформы входило в программу партии Нетаньяху ещё до выборов в Кнессет в прошлом году и уже тогда вызвало бурю негодования в обществе. Противники реформы считают, что она подорвёт основы демократии в Израиле, дав правительству слишком большую власть. Все переговоры между правящей коалицией и оппозицией так и не увенчались успехом.

"Возможности работать с ними нет, поскольку это самое безответственное правительство, которое когда-либо было в нашей стране. Сегодня Нетаньяху продемонстрировал слабость, которой никогда прежде не было. В Израиле нет премьер-министра. Нетаньяху стал марионеткой в руках экстремистов", - заявил Лапид.

Сам же премьер-министр считает продолжение диалога с оппозицией всё ещё возможным.

"Мы продолжим стремиться к переговорам и достижению консенсуса. Мы не отказываемся от возможности достичь широкого согласия. Я говорю вам, что это возможно. Уже в ближайшее время коалиция обратится к оппозиции, чтобы восстановить диалог. Мы готовы обсуждать всё и немедленно", - заявил Нетаньяху.

Но, судя по кадрам, которые весь день приходили и продолжают поступать из разных уголков Израиля, граждане еврейского государства ждать достижения компромисса уже не хотят. Демонстранты выходят на улицы городов, перекрывают крупные автотрассы и требуют отставки Нетаньяху. Полиция разгоняет протестующих водомётами.

А на шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе страны толпу демонстрантов протаранил легковой автомобиль. Пострадали 3 человека. Водитель машины уже задержан.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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