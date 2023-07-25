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Кадры работы гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО: у противника нет шансов

09:07
  • вторник
  • 25 июля 2023

Корректируют удары беспилотники

На Марьинском направлении артиллеристы Южного военного округа точными ударами из гаубиц "Мста-Б" уничтожили замаскированный в ангаре танк ВСУ. Фугасные и осколочно-фугасные снаряды, которыми ведут огонь наши бойцы, не оставляют неонацистам ни единого шанса атаковать позиции российских войск.

Корректировать удары артиллеристам помогают операторы беспилотников, они же фиксируют уничтожение объектов противника.

"Нам дали корректуры, мы выбежали, сразу "навелись", зарядили орудия, по команде дали огонь. Первый был у нас недолёт небольшой, второй снаряд попал явно в цель, точно в цель попал. Загорелся танк, видимо, подбили БК. До этого подбивали военную технику, подбивали самоходные орудия, также буксируемые орудия, также артиллерию подавляли противника, также поддерживаем пехоту. Мы уже работаем довольно долго – все знают свои задачи и выполняет их расчёт у меня я вам скажу на отлично", - говорит командир дивизиона с позывным Ми-6.

Удары с воздуха по объектам ВСУ наносят пилоты Ми-35 Западного военного округа. Экипажи работают парами на предельно низких высотах и на минимальной дистанции. Такая тактика позволяет оставаться невидимыми для средств радиоэлектронной разведки. Боевые вылеты летчики совершают несколько раз в сутки - в любое время дня и ночи. По возвращении на базу машины осматривают и сразу же обновляют боекомплект, чтобы подготовить их к новому вылету.
 

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