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Бастрыкин не исключил новых уголовных дел против блогеров

08:56
  • вторник
  • 25 июля 2023

Несколько громких дел уже расследуют

Уклонение блогеров от уплаты налогов недопустимо. На это во вторник, 25 июля, указал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Он подчеркнул, что "некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо".

Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров и уточнил, что "это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу".

Другие блогеры, не соблюдающие законы, тоже могут оказаться объектом уголовного преследования, если не извлекут уроков из примеров коллег, резюмировал глава СКР в интервью РИА Новости.

Тем временем следствие продолжает устанавливать пособников блогера Елены Блиновской в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 900 млн рублей — и отмывании денег. Необходимо допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы. В связи с этим следствие потребовало продлить домашний арест Блиновской до 26 октября, суд ходатайство СКР удовлетворил.

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Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
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