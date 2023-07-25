Бастрыкин не исключил новых уголовных дел против блогеров

Несколько громких дел уже расследуют

Уклонение блогеров от уплаты налогов недопустимо. На это во вторник, 25 июля, указал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что "некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо".

Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров и уточнил, что "это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу".

Другие блогеры, не соблюдающие законы, тоже могут оказаться объектом уголовного преследования, если не извлекут уроков из примеров коллег, резюмировал глава СКР в интервью РИА Новости.

Тем временем следствие продолжает устанавливать пособников блогера Елены Блиновской в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 900 млн рублей — и отмывании денег. Необходимо допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы. В связи с этим следствие потребовало продлить домашний арест Блиновской до 26 октября, суд ходатайство СКР удовлетворил.

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