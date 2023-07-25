Пожарные спасли девять человек после взрыва в здании в Нижнекамске

Открытое горение ликвидировано

Оперативные службы контролируют ситуацию после взрыва в одном из жилых домов в Нижнекамске. По данным городской администрации, инцидент произошел в пятиэтажном многоквартирном панельном жилом доме по проспекту Вахитова, дом 11.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил в соцсети, что на месте происшествия создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Он добавил, что власти города окажут максимальную помощь всем жителям из пострадавших квартир.

В экстренных службах уточнили, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже дома в 5.08 утра. Здание самостоятельно покинули 15 человек, пожарные спасли девять жильцов, в том числе одного ребенка. В 05.29 открытое горение ликвидировано. Отмечается, что дом газифицирован, эксперты выясняют причину ЧП, передает РИА Новости.

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