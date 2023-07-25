Собянин: до конца года еще пять столичных больниц полностью перейдут на цифровой формат работы

Москва активно внедряет цифровизацию

"Цифра" – не просто удобные сервисы, это реальный вклад в повышение качества лечения людей. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник написал в своем личном блоге, что с пониманием этого факта родилось "компьютерное зрение", которое в период пандемии коронавируса спасло тысячи жизней москвичей. Был создан единый цифровой контур, когда отдельные электронные сервисы существуют не сами по себе, а действуют в общей упряжке, охватывая все больше медицинских учреждений.

Шаг за шагом в Москве пришли к тому, чтобы отказаться от большинства бумажных форм и перевести крупнейшие городские больницы на 100% в цифровую среду. Так уже работают два крупных московских стационара – НИИ СП им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева.

До конца года к ним присоединятся еще пять больниц: ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Боткина, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ № 1 им. Пирогова и ГКБ им. Юдина. Остальные больницы планируется перевести в безбумажный режим в ближайшие два года, отметил мэр Москвы.

18 июля Сергей Собянин открыл после реконструкции паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Он подчеркнул, что этот медицинский центр паллиативный самый крупный в городе и лучше всего оснащенный. Трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы было построено в 1902 году. Реконструкция была начата в январе 2022 году. Финансирование работ осуществлялось в рамках благотворительного проекта компании "Транснефть".

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