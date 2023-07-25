Собянин рассказал о реконструкции двух детских поликлиник в районах Ивановское и Западное Дегунино

Медучреждения приняли первых пациентов

Две детские поликлиники в районах Ивановское и Западное Дегунино прошли капитальную реконструкцию. О завершении работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как написал мэр в своем Telegram-канале, готовы принять пациентов филиал №4 детской городской поликлиники №122 и филиал №2 детской городской поликлиники №86.

Собянин подчеркнул, что обновленные поликлиники удобны как для пациентов, так и для медиков - они соответствуют новому московскому стандарту. В зданиях полностью заменены все инженерные системы, установлено современное оборудование.

Врачи, к которым обычно записывается больше всего пациентов, ведут прием на нижних этажах. На верхних расположились кабинеты специалистов и функциональной диагностики. Предусмотрены просторные зоны ожидания, комнаты отдыха для врачей и медсестер.

Мэр напомнил, что во всех детских поликлиниках Москва медицинские карты теперь ведут исключительно в электронном виде. Так что бывшие картохранилища освободились, и теперь здесь организованы комнаты профессионального роста. Медики в этих помещениях могут работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики.

Прилегающие к поликлиникам территории стали свободнее. Разделены пешеходные и транспортные потоки, установлены энергоэффективные фонари и скамейки. Ближе к осени на территориях высадят деревья и кустарники.

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