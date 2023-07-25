ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Призывной возраст срочников изменят без переходного периода

09:37
  • вторник
  • 25 июля 2023

Он составит 18-30 лет

Комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Они предполагают призыв россиян на срочную службу в армию с 18 до 30 лет, причем переходного периода не будет.
Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

Это означает, что верхний предел призывного возраста сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний предел останется на прежнем уровне — 18 лет. В случае принятия поправок парламентом и подписания главой государства они начнут действовать уже с 1 января 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Изначально министр обороны Сергей Шойгу предлагал поднять и нижнюю, и верхнюю планки призывного возраста — с 18 лет до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно. При этом ожидалось, что переход будет осуществляться поэтапно в течение нескольких ближайших лет.

Однако затем оборонный комитет Госдумы счел необходимым поднять лишь верхнюю планку призывного возраста, оставив нижнюю на прежнем уровне. Глава комитета Андрей Картаполов объяснил это тем, что российская молодежь хочет идти служить в армию с 18 лет.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что с верхней палатой парламента эти поправки не согласовывали, поэтому сенаторы будут готовы их рассмотреть лишь при условии поднятия нижней планки призывного возраста до 21 года, как и предполагалось изначально. Бондарев напомнил, что это соответствует озвученной ранее позиции президента России Владимира Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную тему, отметил, что дискуссии по ней в Госдуме продолжаются, но главной в этом вопросе остается экспертная точка зрения Министерства обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.