Призывной возраст срочников изменят без переходного периода

Он составит 18-30 лет

Комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Они предполагают призыв россиян на срочную службу в армию с 18 до 30 лет, причем переходного периода не будет.

Это означает, что верхний предел призывного возраста сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний предел останется на прежнем уровне — 18 лет. В случае принятия поправок парламентом и подписания главой государства они начнут действовать уже с 1 января 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Изначально министр обороны Сергей Шойгу предлагал поднять и нижнюю, и верхнюю планки призывного возраста — с 18 лет до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно. При этом ожидалось, что переход будет осуществляться поэтапно в течение нескольких ближайших лет.

Однако затем оборонный комитет Госдумы счел необходимым поднять лишь верхнюю планку призывного возраста, оставив нижнюю на прежнем уровне. Глава комитета Андрей Картаполов объяснил это тем, что российская молодежь хочет идти служить в армию с 18 лет.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что с верхней палатой парламента эти поправки не согласовывали, поэтому сенаторы будут готовы их рассмотреть лишь при условии поднятия нижней планки призывного возраста до 21 года, как и предполагалось изначально. Бондарев напомнил, что это соответствует озвученной ранее позиции президента России Владимира Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную тему, отметил, что дискуссии по ней в Госдуме продолжаются, но главной в этом вопросе остается экспертная точка зрения Министерства обороны.

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