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МИД России опроверг переговоры по возобновлению зерновой сделки

10:00
  • вторник
  • 25 июля 2023

При этом Россия готова и дальше помогать беднейшим странам

В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
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Дипломат напомнил, что Москва четко озвучила свою позицию по черноморской продовольственной инициативе и выступила против ее пролонгации "с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год".

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказал, что многие страны Африки обратились к Москве с просьбами о безвозмездных поставках зерна, поскольку "ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая".

Озеров подчеркнул, что эти обращения "приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", сообщает РИА Новости.

Москва многократно предупреждала о необходимости учесть ее замечания в реализации зерновой сделки, однако этого так и не произошло. В итоге официально с 18 июля Россия прекратила участие в соглашении и предупредила, что гуманитарные коридоры в Черном море закрываются.

Российский лидер Владимир указал на особое значение бесперебойных поставок продовольствия в страны Африки и напомнил, что Россия делает это также и безвозмездно. Однако рестрикции Запада осложняют данную работу, а зерновая сделка "по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", вместо того, чтобы помочь беднейшим государствам.

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