При этом Россия готова и дальше помогать беднейшим странам

В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что Москва четко озвучила свою позицию по черноморской продовольственной инициативе и выступила против ее пролонгации "с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год".

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказал, что многие страны Африки обратились к Москве с просьбами о безвозмездных поставках зерна, поскольку "ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая".

Озеров подчеркнул, что эти обращения "приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", сообщает РИА Новости.

Москва многократно предупреждала о необходимости учесть ее замечания в реализации зерновой сделки, однако этого так и не произошло. В итоге официально с 18 июля Россия прекратила участие в соглашении и предупредила, что гуманитарные коридоры в Черном море закрываются.

Российский лидер Владимир указал на особое значение бесперебойных поставок продовольствия в страны Африки и напомнил, что Россия делает это также и безвозмездно. Однако рестрикции Запада осложняют данную работу, а зерновая сделка "по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", вместо того, чтобы помочь беднейшим государствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"