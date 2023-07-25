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ВС России уничтожили группу украинских диверсантов у острова Антоновский

09:46
  • вторник
  • 25 июля 2023

Ликвидировано 9 боевиков ВСУ

Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения в районе острова Антоновский на Днепре. Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, план боевиков провалился.

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Попытку проникновения диверсантов пресекли соединения российской группы "Днепр". Две лодки уничтожены расчетом FPV-дрона. Ликвидированы девять военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Заречное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и четыре украинских боевика. А в районе Приднепровского поражен 120-мм миномет с боекомплектом. Расчет орудия - четыре боевика – ликвидирован, передает ТАСС.

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