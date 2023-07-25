ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила контрабанду бивней мамонта в Хабаровском крае

10:05
  • вторник
  • 25 июля 2023

Стоимость обнаруженных артефактов превышает 50 миллионов рублей

Груз бивней мамонта изъяли российские пограничники в Хабаровском крае. Целый склад – полторы тонны артефактов – обнаружили сотрудники регионального погрануправления ФСБ в Бикинском районе.

ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза с зерном
ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. Стоимость обнаруженных артефактов предварительно оценили в 50 миллионов рублей.

В ЦОС отметили, что документов, подтверждающих законность добычи бивней, не было. Незаконный оборот "палеонтологических останков" пресечен. Проводится разбирательство, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.