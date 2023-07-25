ФСБ предотвратила контрабанду бивней мамонта в Хабаровском крае

Стоимость обнаруженных артефактов превышает 50 миллионов рублей

Груз бивней мамонта изъяли российские пограничники в Хабаровском крае. Целый склад – полторы тонны артефактов – обнаружили сотрудники регионального погрануправления ФСБ в Бикинском районе.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. Стоимость обнаруженных артефактов предварительно оценили в 50 миллионов рублей.

В ЦОС отметили, что документов, подтверждающих законность добычи бивней, не было. Незаконный оборот "палеонтологических останков" пресечен. Проводится разбирательство, передает "Интерфакс".

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