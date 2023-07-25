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СКР завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева

10:41
  • вторник
  • 25 июля 2023

В ведомстве раскрыли подробности

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
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Глава СКР уточнил, что к ответственности привлечены Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.

По словам Бастрыкина, главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, однако следствие и эксперты подтвердили, что он здоров.

Заказчиком покушения выступало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Во время следствия было установлено, что фигуранты данного дела причастны к четырем террористическим актам, которые также "спонсировались" киевским режимом, сообщает РИА Новости.

В апреле 2022 года российские спецслужбы предотвратили убийства тележурналистов. Задержанные из группировки неонацистов на допросе подтвердили, что получали задания от СБУ и назвали имена известных представителей СМИ, на которых готовились покушения. Владимир Соловьев рассказывал, что о готовящемся на него покушении и задержании террористов узнал из выступления Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

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