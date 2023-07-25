Минобороны Украины угрожает новыми ударами по Крымскому мосту

При этом Киев уверяет, что исключительно обороняется

Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью CNN Резников заявил, что "это нормальная тактика — разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее".

Ранее одной из главных военных целей ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский назвал Крымский мост, а замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов добавил, что это еще и все судна, которые идут по Черному морю в Россию, включая и торговые, и пассажирские.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, поэтому необходимо сохранять повышенную бдительность. Чиновник отметил, что обеспечение безопасности моста через Керченский пролив требует самых тщательных мер и проверок.

Москва при этом подчеркивала, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом, но это не мешает Киеву планировать в отношении него теракты, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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