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На станции "Яхромская" салатовой ветки метро завершен монтаж уникального панно о жизни Москвы

10:37
  • вторник
  • 25 июля 2023

Оно посвящено 800-летию Москвы

На строящейся станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро завершен монтаж художественной композиции, посвященной 800-летию Москвы и рассказывающей о жизни столицы в 1947 году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Конструкции панно размером 160 на 5 м полностью собраны и установлены на путевую стену станции. 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях, где одна графическая история перетекает в другую, сложились в единую композицию. Полюбоваться ей можно будет после открытия станции, пройдя по платформе вдоль пути, ведущего в центр города", – сказал Бочкарев.

Авторами художественной композиции стали архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников. Тематика архитектурного облика станции – празднование юбилея города в 1947 году – связана с расположенной рядом со станцией "Яхромская" ул. 800-летия Москвы.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что работы по установке панно заняли около двух недель. Смонтированная художественная композиция будет сочетаться с другими элементами архитектурной отделки "Яхромской".

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Элементы панно станции метро "Яхромская"
Элементы панно станции метро "Яхромская"
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