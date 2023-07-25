Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Там разместятся концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки и тд

В Троицком и Новомосковском административных округах построят три объекта культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В новых зданиях будут концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи.

Так, в поселении Московский достраивают детскую школу искусств, в поселении Кленовское появится многофункциональный культурный центр, а в поселении Михайлово-Ярцевское возводят культурно-досуговый центр.

"Кроме того, в культурно-досуговом центре в Михайлово-Ярцевском заработает коворкинг. Там также откроют художественное, оркестровое, хоровое, фольклорное, хореографическое, театральное и другие отделения", – сообщил мэр.

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