Глава Минобороны Шойгу посетит Северную Корею

Он примет участие в торжественных мероприятиях

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит КНДР.

Приглашение выслали власти Северной Кореи. Шойгу и его делегация примут участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953, сообщило во вторник, 25 июля, министерство обороны России.

Ожидается, что визит укрепит российско-корейские военные отношения и станет важным этапом в сотрудничестве Москвы с Пхеньяном.

В конце июня Шойгу провел разговор с главой генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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