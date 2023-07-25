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Глава Минобороны Шойгу посетит Северную Корею

10:33
  • вторник
  • 25 июля 2023

Он примет участие в торжественных мероприятиях

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит КНДР.

Приглашение выслали власти Северной Кореи. Шойгу и его делегация примут участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953, сообщило во вторник, 25 июля, министерство обороны России.

Ожидается, что визит укрепит российско-корейские военные отношения и станет важным этапом в сотрудничестве Москвы с Пхеньяном.

В конце июня Шойгу провел разговор с главой генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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