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Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену

10:50
  • вторник
  • 25 июля 2023

Повод - дело о коррупционных схемах членов семьи президента за рубежом

Президента США поймали на лжи. Джо Байден во время предвыборной кампании утверждал, что никогда не говорил о бизнесе с украинскими партнерами. Также он заявлял, что его семья не получила ни доллара от Китая.

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Как заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, уже доказано, что все эти заявления – неправда. Конгрессмены готовятся вынести импичмент американскому президенту в связи с делом о коррупционных схемах членов его семьи за рубежом, сообщил Маккарти телеканалу Fox News.

По словам спикера палаты представителей, нынешний глава Белого дома использует правительство в качестве оружия в интересах собственной семьи, и не позволяет конгрессу вести надзор. Ранее был опубликован документ ФБР, в котором сказано: украинская фирма Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы он через папу "защищал компанию от проблем", передает РИА Новости.

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