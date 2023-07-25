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Экс-командующий НАТО предложил вывозить зерно с Украины под конвоями альянса

11:06
  • вторник
  • 25 июля 2023

После прекращения зерновой сделки гумкоридоры закрыты

Вывозить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию с Украины в условиях прекращения черноморской продовольственной инициативы можно в сопровождении конвоев Североатлантического альянса. Такую инициативу выдвинул бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
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В статье для агентства Bloomberg он написал, что ООН не сможет взять на себя такую роль "из-за способности России наложить вето", поэтому миссию, скорее всего, возьмет на себя либо НАТО или "коалиция желающих" во главе с США.

Ставридис предположил, что если речь будет идти о миссии НАТО, то основными средствами конвоирования станут две постоянные морские боевые группы под наблюдением командующего Объединенными силами альянса в Европе генерала Кристофера Каволи.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин подчеркнул, что в настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся. Дипломат напомнил, что Москва четко озвучила свою позицию по черноморской продовольственной инициативе и выступила против ее пролонгации "с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год".

Он также рассказал, что Россия будет досматривать суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты. Это подразумевается в заявлении российского Министерства обороны – там сказано, что корабли будут по умолчанию рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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