Использовались безэкипажные катера

Ночью украинские неонацисты попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Применили два безэкипажных катера. Как сообщили в российском Минобороны, нападение было отражено. Вражеские цели уничтожены. Никто не пострадал, экипаж продолжает выполнять задачи. Тем временем, в зоне спецоперации наши войска развивают наступление на Купянском и Авдеевском направлениях. Киевские боевики несут потери и сдаются в плен.

Активные боевые действия ведутся на линии городов Марьинка-Донецк-Авдеевка. В эти районы украинское командование постоянно перебрасывает резервы, тем самым пытаясь сдержать наступление российских сил. На окраине Марьинки разведчики с воздуха обнаружили танк противника, экипаж которого уже нашёл место в ангаре, чтобы спрятать там машину.

Из гаубицы по танку - мишени не такой уж и большой - по настильной траектории полёта снаряда - это действительно, можно сказать, снайперский выстрел.

На линии Сватово-Кременная и Красно-лиманском направлении украинские подразделения предпринимают попытки вернуть ранее утраченные позиции, перешедшие в ходе наступательных действий под контроль российских сил. На одном из участков, части сформированные в основном из жителей Алтайского края, взяли в плен целое отделение, в том числе офицеров.

"Как нас начали бомбить, все на коленки встали и молились. Что я могу сказать? Как я сел на коленки между хлопцами - они ещё живы были. А как начал вставать, я увидел: один вогнутый, другой вогнутый", - рассказал военнопленный Анатолий Городный.

Пришедшее на позиции украинское подкрепление, было очень удивлено, полному отсутствию солдат.

В свою очередь ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону российских войск, в частности, южнее Артёмовска.

"Прилёты от них рядом ложились, но мы не падали духом и продолжали работать. Мы не просто здесь стоим и кидаем, а приносим какую-то пользу", - говорит командир расчета с позывным "Музыка".

Все дороги, поля и лесопосадки хорошо пристреляны и при обнаружении с воздуха сил противника они сразу же накрываются артиллеристским и миномётным огнём.

При необходимости помощь запрашивается у авиации. Тем самым удаётся удерживать очень важный плацдарм - на запорожском направлении атаки механизированных частей ВСУ разбиваются о минные поля и заградительный огонь российских военных.

"В ходе одной из атак ВСУ в районе Временского выступа, рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", - говорит Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток".

В районе Серебрянского лесничества в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены сразу две американские гаубицы М-777. А на этих кадрах зафиксировано, как экипажи пытаются спрятать два словенских танка м77s под деревьями. Техника была обнаружена и поражена при помощи управляемых артиллеристских снарядов. Один выстрел - одна цель.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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