Расследование продолжается

Число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46 человек.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Смог выжить после употребления опасного напитка – 61 человек.

На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел, проводятся более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин призвал ужесточить контроль за оборотом сидра в России. Требования должны быть повышены не только к производителям, но и к продавцам.

17 июня в Минздраве заявили, что суррогатным сидром отравились 106 человек, 36 из них скончались.

Первые случаи отравления суррогатным сидром начали фиксироваться в начале июня в Самарской, Ульяновской, Курганской и других областях. Как показало расследование, напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

Задержаны четыре человека - двое жителей Самары, сержант полиции и изготовитель сидра. Уволены замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов и начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

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