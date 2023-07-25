ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46

11:18
  • вторник
  • 25 июля 2023

Расследование продолжается

Число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46 человек.
Шесть тонн спирта было похищено со склада МВД в Самарской области

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Смог выжить после употребления опасного напитка – 61 человек.

На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел, проводятся более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин призвал ужесточить контроль за оборотом сидра в России. Требования должны быть повышены не только к производителям, но и к продавцам.

17 июня в Минздраве заявили, что суррогатным сидром отравились 106 человек, 36 из них скончались.

Первые случаи отравления суррогатным сидром начали фиксироваться в начале июня в Самарской, Ульяновской, Курганской и других областях. Как показало расследование, напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

Задержаны четыре человека - двое жителей Самары, сержант полиции и изготовитель сидра. Уволены замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов и начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алкогольная продукция "Мистер Сидр" в магазине
Алкогольная продукция "Мистер Сидр" в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.