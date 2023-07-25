Зеленский начал раздражать Запад своей грубой критикой

Украинский президент постоянно недоволен

Это видео облетает украинские соцсети. Вывоз зерна на фоне кладбищ, которые подбираются к полям. Усердные фермеры, тем временем, собирают урожай, ведь Запад ждет зерно. Оно, как и жизни солдат ВСУ, – плата за вооружение. Вот только в идеально спланированный Вашингтоном план вмешалась Москва, которая на прошлой неделе приостановила зерновую сделку. А тут еще предстоящий саммит Россия-Африка, который на днях пройдет в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома не удержалась от язвительного комментария.

"Россия будет вынуждена объясниться, когда встретится с африканскими странами, почему они решили прекратить участие в инициативе. Миру и таким регионам, как Африка, нанесен ущерб", - заявила Карин Жан-Пьер.

Впрочем, африканские страны и так от этой сделки получали лишь 3 процента. Остальное зерно текло в богатые европейские страны. В Литве предложили Украине использовать балтийские порты для экспорта сельхозпродукции. Но вопрос: как доставить туда зерно? Польша после забастовки фермеров заблокировала пути ввоза. Пока до середины сентября. Владимир Зеленский с таким предательством союзников никак не может смириться.

"Блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех", - заявил Зеленский.

Пользователи соцсетей заметили недовольные лица на заседании с Зеленским. Конечно, ведь там понимают, что договориться вряд ли получится. Каждая из стран-союзников выискивает собственную выгоду, такая она - европейская дружба. А украинский президент, который все чаще стал указывать Западу, что делать, кажется, изрядно им поднадоел.

"Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО", - пишет польское издание Do rzeczy.

Раздражение пока сдерживают и посылают очередную помощь. Правительство Испании направило новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. США анонсировали поставки на 400 миллионов долларов. При этом передачу Вашингтоном кассетных боеприпасов осудили в ООН, призвав к прекращению их применения.

"Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне в Госдепе снова намекнули Зеленскому, что его распиаренное контрнаступление идет совсем туго. А ведь США снабдили Украину всем необходимым.

"Ложно мнение, что каждое контрнаступление должно быть быстрым. Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это не компьютерная игра", - заявил министр обороны Украины в эфире CNN.

В этом же интервью министр обороны Украины заявил, что ВСУ продолжат бить по Крымскому мосту, это официальная цель Киева. Пока же разрушить удается только собственные переправы и для этого даже делать ничего не надо. Мост через реку Тересва не ремонтировали более 70 лет, и вот он рухнул вместе с проезжающими по нему автомобилями. А ведь это стратегический объект. Он ведет к границе с четырьмя странами Евросоюза. По нему поставлялась западная техника.

Елена Макарова. "ТВ Центр"

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