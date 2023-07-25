В Санкт-Петербурге открылась российско-африканская конференция клуба "Валдай"

Говорят об общих ценностях и стремлении к глобальному равенству

Традиции и перспективы сотрудничества со странами Африки обсуждают в эти минуты российские и зарубежные политологи и дипломаты. Международный дискуссионный клуб "Валдай" впервые в своей истории проводит специализированный форум, посвящённый взаимодействию с государствами континента.

Конференция открылась сегодня в Санкт-Петербурге. Главная тема первой сессии - развитие политического диалога. Эксперты рассуждают об общих ценностях и стремлении к глобальному равенству в международных отношениях.

"Для нас сейчас очень важно обсудить сам порядок взаимодействия, которое возникает в новом мире. Всё пришло в движение, всё радикально меняется. Знаете, если хотите, мы видим такой образ всплывающей Атлантиды - возникновения новых совершенно конфигураций сил в этом мире. Это очень интересно, это требует обсуждения и внимания", - сказал Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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