Зрители "ТВ Центра" собирают средства на лечение Есении Егоровой

У девочки первичный иммунодефицит

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Есении Егоровой из Анапы. Девочке поставили смертельный диагноз - первичный иммунодефицит. Сейчас Есения находится в московской клинике, ей требуется срочная трансплантация костного мозга. Но проведение операции связано с высокими, жизнеугрожающими рисками осложнений. Чтобы помочь девочке перенести эту сложную процедуру, необходим целый комплекс специальных препаратов, стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Чтобы помочь достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

То, что Есения считает "витаминкой" на самом деле – серьёзный препарат, который поддерживает ее организм и помогает жить. Девочка даже не подозревает, что серьезно болеет. В ее реальности - она задорный ребенок, который читает наизусть сказки Корнея Чуковского. А ещё любит готовить с мамой, а со старшим братом умеет даже играть в ансамбле на гитаре.

Брата Есения не увидит теперь, как минимум, полгода. Из родной Анапы вместе с мамой она приехала в Москву - появился шанс навсегда вылечить опасное заболевание, из-за которого сейчас девочке постоянно требуется поддерживающая терапия, ведь даже любая простуда может оказаться смертельной.

"Она родилась обычным ребенком. Эта болезнь никак себя не проявляла, за исключением лабораторных анализов. Узнали о том, что она больна, совершенно случайно. В два месяца анализ показал низкий гемоглобин", - говорит мама Марина Егорова.

Диагноз не могли поставить очень долго – подозревали онкологию, и тяжелое нарушение кроветворной системы. У Есении на критическом уровне находился гемоглобин, и в достаточном количестве не вырабатывались эритроциты. Больше года девочку спасали ежемесячные переливания донорской крови.

"Как начинал падать гемоглобин, уже было видно по ребенку. Становилась бледная, начинала меньше кушать, меньше проявлять активности. Понимали, что вот-вот нужно будет опять трансфузию делать. Это тяжело, потому что ребенок маленький, кричит, вырывается, но это нужно делать", - говорит мама.

После долгих обследований в Краснодаре и Москве врачи поставили диагноз - первичный иммунодефицит. Это означает, что в иммунной системе девочки есть серьёзные, жизнеугрожающие, генетические поломки. Чтобы стабилизировать состояние, Есении назначили специальную терапию, на которой она находится и сейчас - это ежедневный прием редкого препарата и еженедельный укол иммуноглобулина.

"Как говорят врачи, лекарство действует и действует хорошо, но в любой момент оно может перестать действовать, и все наши усилия придут в ничто. Потому что препарат не сможет действовать, а других препаратов пока не придумали", - говорит мама.

Сейчас, пока анализы в норме, самое подходящее время, чтобы вылечить первичный иммунодефицит полностью, единственно возможным способом - провести трансплантацию костного мозга. Для Есении уже найден донор, но чтобы операция прошла успешно, необходимы дорогостоящие препараты, иначе велик риск отторжения трансплантата и даже летального исхода. Стоят лекарства больше двух с половиной миллионов рублей - семью из Анапы эта сумма приводит в отчаяние, ведь деньги нужны срочно.

"Сумма непосильная для нас. Я домохозяйка, в связи с состоянием Есении, муж работает обычным работником. Пока ребенок в стабильном состоянии, анализы хорошие, врачи говорят, откладывать не надо", - говорит мама.

Второго шанса для операции болезнь не даст, в любой момент может вернуться кризис. С нашей помощью у этой ласковой и открытой девочки появится своя, полноценная, иммунная система. И Есения сможет вырасти, даже не вспомнив, что тяжело болела.

Времени у Есении очень мало, провести операцию нужно как можно скорее, и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Егоровой, программа 1726

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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