Призывникам закроют выезд из России

Такие поправки проработали в Госдуме

Россиянам, подлежащим призыву на срочную службу в ряды армии, запретят выезжать из страны. Об этом свидетельствуют поправки в законодательство, опубликованные во вторник, 25 июля.

Согласно документу, который цитирует ТАСС, запрет на выезд из страны начнет действовать со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток.

Ранее думский комитет по обороне одобрил увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке. Сначала предполагалось, что штрафы поднимут до 40-50 тысяч рублей, но затем появились более щадящие цифры — 10-30 тысяч рублей.

При этом Министерство обороны России предложило расширить перечень способов, которыми можно направлять россиянам соответствующие повестки, внеся в него СМС-сообщение, которое будут присылать "на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг".

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