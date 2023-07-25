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Один человек погиб в результате аварии моторной лодки в Петербурге

11:18
  • вторник
  • 25 июля 2023

Прогулка по Финскому заливу окончилась трагедией

Прогулка на моторной лодке по Финскому заливу обернулась трагедией. В результате аварии погиб один из пассажиров.

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По данным следственного управления на транспорте Следственного комитета России, ЧП произошло 24 июля. Шесть человек отправились на прогулку в акваторию Финского залива на моторной лодке "Днепр" без регистрационных номеров. Они стартовали с территории яхт-клуба "Шанхай" в Кронштадте вышли.

Из-за перегрузки лодка вскоре перевернулась и затонула. Вся компания оказалась в воде без спасательных жилетов. Их доставили на берег сотрудники МЧС, одну женщину реанимировать уже не смогли. Возбуждено уголовное дело, передает "Лента.ру".

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