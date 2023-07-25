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Собянин: Новый пешеходный мост через год свяжет "Красный Октябрь" и "Музеон"

11:30
  • вторник
  • 25 июля 2023

Этот проект уже давно напрашивался, отметил мэр

Через год территорию "Красного Октября" и парк "Музеон" свяжет новый пешеходный мост.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что строительные работы завершатся в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Этот проект уже давно напрашивался, отметил мэр. Мост должны были построить инвесторы, когторые занимались реконструкцией "Красного октября", однако они так и не собрались.

"В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика. Начали уже его строительство", - сообщил Собянин на своем персональном сайте.

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