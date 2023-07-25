В Госдуме дали новое объяснение отказу поднять нижнюю планку призывного возраста

Вместо повышения до 21 года ее хотят оставить на уровне 18 лет

Предложение не поднимать нижнюю планку возраста призыва на срочную службу в ряды ВС России продиктовано непростой демографической ситуацией. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, "редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция".

Картаполов напомнил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, а "чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы", сообщает "Интерфакс".

Ранее Картаполов заявлял, что возглавляемый им комитет отказался поднять нижнюю планку призывного возраста до 21 года потому, что российская молодежь хочет идти служить в армию с 18 лет.

В новых поправках также отсутствует пункт о переходном периоде, предполагавшийся изначально. В случае принятия поправок парламентом и подписания главой государства они начнут действовать уже с 1 января 2024 года.

Кроме того, со дня размещения повестки в реестре врученных повесток предлагается закрывать россиянам, подлежащим призыву, выезд из России.

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