Матвиенко: Совфед одобрит закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Ранее глава комитета Совфеда по обороне говорил обратное

Сенаторы одобрят поправки в законодательство, устанавливающие возраст призыва россиян на срочную службу в армию в диапазоне от 18 до 30 лет. Такое заявление сделала во вторник, 25 июля, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

При этом она напомнила, что "у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом", однако выразила мнение, что соответствующий законопроект "сенаторы поддержат".

Спикер Совфеда также заявила, что нет каких-либо причин для общественного резонанса в связи с законопроектом об изменении границ призывного возраста. Политик подчеркнула, что продолжительность срочной службы в армии останется прежней — один год, сообщает ТАСС.

При этом ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявлял, что с верхней палатой парламента не согласовывали поправки, предполагающие сохранение нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет. Сенатор напомнил позицию главы государства Владимира Путина по данному вопросу, который высказывался за ее повышение до 21 года.

Бондарев предупреждал, что Совфед будет готов рассмотреть поправки в законодательство лишь в том случае, если коллеги из Госдумы предусмотрят соответствующий пункт.

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