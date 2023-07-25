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ВС России уничтожили 30% поставленной Западом Киеву техники

11:45
  • вторник
  • 25 июля 2023

Российские силы улучшили позиции на краснолиманском направлении

Запад в преддверии контрнаступления ВСУ направил Киеву огромное количество техники и боеприпасов. На сегодняшний день украинские подразделения потеряли на линии фронта около 30% натовской техники, подсчитал врио главы ДНР Денис Пушилин.

NYT: с начала контрнаступления Украина потеряла 20% техники и вооружений
WP: Киеву не хватает запчастей для ремонта Bradley и другой западной техники

При этом Пушилин признал, что, несмотря на огромные потери, резервы у противника еще есть. Киев, по его словам, проводит "нескончаемые волны" мобилизации. В результате на линию фронта забрасываются демотивированные и неподготовленные солдаты, сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР также отметил, что наиболее существенные изменения происходят на краснолиманском направлении. Российские подразделения не просто отражают атаки противника, но постоянно закрепляются на новых позициях.

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