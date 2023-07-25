ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На юге Москвы легковушка снесла остановку вместе с женщиной

12:10
  • вторник
  • 25 июля 2023

Пострадавшая госпитализирована

На юге Москвы легковой автомобиль врезался в остановку после ДТП.

Инцидент произошел на Кировоградской улице. По предварительной информации, водитель Audi не уступил дорогу автомобилю Daewoo. От удара последний вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

"В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована", - сообщила столичная прокуратура в своем telegram-канале.

Установление причин аварии находится на контроле прокуратуры ЮАО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.