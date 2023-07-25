На юге Москвы легковушка снесла остановку вместе с женщиной

Пострадавшая госпитализирована

На юге Москвы легковой автомобиль врезался в остановку после ДТП.

Инцидент произошел на Кировоградской улице. По предварительной информации, водитель Audi не уступил дорогу автомобилю Daewoo. От удара последний вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

"В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована", - сообщила столичная прокуратура в своем telegram-канале.

Установление причин аварии находится на контроле прокуратуры ЮАО.

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