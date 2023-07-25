На Москву снова идет гроза

Но похолодания не будет

Теплый атмосферный фронт сегодня влияет на погоду в столице. Он несет в московский регион целые поля облаков и открывает дорогу более теплому воздуху, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух во вторник прогреется до +23…+25°, по области - до +21…+26°. Ветер юго-западный 3–8 м/с, атмосферное давление упадет до 739 мм рт. ст. - это ниже нормы.

Ближе к вечеру кратковременные дожди начнут переходить в грозы. Ливневые дожди с грозами ожидаются в столице и в среду – при этом температура воздуха не изменится, сообщил Леус в Telegram.

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