МИД: Россия не создает блоки против других стран

Запад недоволен укреплением отношений России и Африки

Россия не формирует каких-либо блоков против других стран, Москва хочет выстраивать равноправные отношения с Африкой, и на континенте к этому готовы. Об этом заявил во вторник, 25 июля, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров.

Как подчеркнул дипломат, страны Африки развивают отношения с Москвой, потому что это соответствует их интересам и помогает "получить дополнительные импульсы собственному развитию".

Озеров также указал на различия в подходе к развитию Африки у России и у Запада. Москва стремится искать точки соприкосновения, а западные страны до сих пор демонстрируют "мышление холодной войны", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что во все времена отношения нашей страны с африканским континентом отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Политик отметил "тесное взаимодействие на мировой арене, твердую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках".

При этом источники отмечали, что Госдепартамент может попытаться поссорить Россию и Африку, с этой целью в ЮАР планирует отправиться заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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