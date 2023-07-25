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Захарова рассказала, кому платить за атаки Киева на Крымский мост

12:39
  • вторник
  • 25 июля 2023

Украина пригрозила новыми терактами

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 25 июля, прокомментировала угрозы Киева в адрес Крымского моста.
В Кремле заявили о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, оплачивать возможные новые удары Украины по мосту через Керченский пролив будут США, Великобритания и Евросоюз.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, поскольку "это нормальная тактика — разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее".

Мария Захарова уже указывала, что США и Великобритания осуществляют руководство "террористической огосударствленной структурой", в которую превратились власти Украины.

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