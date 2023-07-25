Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера

Россияне не отказываются от путевок
В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера.
Для тушения используют самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.
Обращений российских туристов в генконсульства практически нет, спада спроса на путевки – тоже.
"Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы", - рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Дипломаты призвали россиян по возможности не покидать территорию отеля и следовать указаниям местных властей.
Ранее сообщалось сложной ситуации с лесными пожарами на курортах в Греции, в частности, на островах Родос и Корфу. Уже эвакуированы более 30 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"