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Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера

13:10
  • вторник
  • 25 июля 2023

Россияне не отказываются от путевок

В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера.

Для тушения используют самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.

Обращений российских туристов в генконсульства практически нет, спада спроса на путевки – тоже.

"Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы", - рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Дипломаты призвали россиян по возможности не покидать территорию отеля и следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось сложной ситуации с лесными пожарами на курортах в Греции, в частности, на островах Родос и Корфу. Уже эвакуированы более 30 тысяч человек.

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