В России за неделю госпитализировали 1110 человек с COVID-19

Скончались 42 пациента

С 17 июля по 23 июля в России госпитализировано 1110 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 25 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 5082 человека, скончались 42 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 693 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 274. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 221мчеловек, в Московской области – 47.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22974289 случаев заболевания, зарегистрировано 399814 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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