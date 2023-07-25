Мишустин посетил авиазавод в Улан-Удэ

Он был основан в 1939 году

Михаил Мишустин утром прибыл в Бурятию - это второй регион, который премьер-министр посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

В Улан-Удэ глава кабмина осмотрел предприятие по ремонту железнодорожных составов, пообщался с сотрудниками и поблагодарил их за работу. Также Михаил Мишустин посетил авиационный завод. Он был основан в 1939 году. За это время предприятие выпустило свыше 10 тысяч единиц воздушной техники. В ходе осмотра премьер обсудил вопросы развития маршрутной сети регионов.

"Субсидированные маршруты, которых соответственно 37, показали себя с хорошей стороны. Ещё 2 маршрута добавили. Вообще вся линейка самолётов - государственный заказ до 30-го года - должны помочь обеспечить нам практически исполнение потребностей всех жителей, а особенно это касается Дальнего Востока, где такие расстояния и такие красоты", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"