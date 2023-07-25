Путин оценил роль российских производителей удобрений

Президент поздравил с 15-летием Российскую ассоциацию производителей удобрений

Российские производители удобрений вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Об этом говорится в телеграмме главы государства Владимира Путина коллективу Российской ассоциации производителей удобрений в связи с 15-летием организации.

Президент отметил серьезный экспортный потенциал РАПУ. Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе на Африканском континенте.

Путин выразил уверенность в том, что эти значимые успехи ‒ результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний ‒ членов Ассоциации, широкого внедрения самых современных технологий, грамотных управленческих решений, сообщает пресс-служба Кремля.

В апреле сообщалось, что Россия является самым крупным в мире экспортером минеральных удобрений. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев доложил президенту, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, выйдя на второе место в мире после Китая. За последние десять лет российские компании нарастили производство на 40% — до 55 миллионов тонн.

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