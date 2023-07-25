Таможня пресекла попытку вывоза в Абхазию редких ястребов

Птицы были обмотаны скотчем

Двух редких ястребов-тетеревятников нашли таможенники в багажнике автомашины на контрольно-пропускном пункте Адлер. Злоумышленник пытался незаконно вывезти их в Абхазию.

Птицы были обмотаны скотчем. Таможенники нашли годовалых ястребов в отсеке для запасного колеса. Мужчина заявил, что не подавал декларацию, чтобы сэкономить время. Разрешительных документов на перевозку хищных птиц у него также не оказалось.

Суд назначил нарушителю административный штраф. Ястребов сотрудники конфисковали. Сейчас их временно разместили в одном из санаториев Сочи, сказано в сообщении в Telegram-канале ФТС.

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