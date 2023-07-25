Песков переадресовал Минобороны вопрос о повышении призывного возраста

Все вопросы уже разъяснены профильными ведомствами

В Кремле ориентируются на точку зрения Минобороны по диапазону призывного возраста.

Об этом во вторник, 25 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Профильные ведомства уже дали все объяснения.

"И, конечно, здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на нее мы и ориентируемся", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Согласно документу, с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста не будет.

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