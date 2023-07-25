Песков: на саммите "Россия - Африка" обсудят зерновую сделку

Речь пойдет и об усилиях России в поддержании мировых рынков

Зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков обсудят участники саммита "Россия - Африка". О значении предстоящего форума расказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас, как никогда, важно собраться вместе с африканцами и продолжить разговор по зерновой сделке. Надо обсудить причины, по которым она прекратила свое действие.

По словам Пескова, стороны обсудят и усилия России по поддержанию мировых рынков. Россия в этом плане ведет себя ответственно, но стоит поговорить о том, с чьей стороны не были выполнены обязательства, подчеркнул пресс-секретарь президента. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля, передает РИА Новости.

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