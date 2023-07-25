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В Кремле раскрыли содержание письма Гутерриша Путину

13:39
  • вторник
  • 25 июля 2023

Речь снова о зерновой сделке

В письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину содержится план действий по черноморской продовольственной инициативе. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля подтвердил, что в послании главы всемирной организации также есть "обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей".

Однако, с сожалением констатировал Песков, "в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что после прекращения Россией зерновой сделки и закрытия гуманитарных коридоров в Черном море вывозить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию с Украины можно в сопровождении конвоев Североатлантического альянса. Он также допустил, что подобную миссию могла бы взять на себя "коалиция желающих" во главе с США.

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