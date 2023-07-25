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Песков признал право стран Балтии экспортировать зерно с Украины через свои порты

14:00
  • вторник
  • 25 июля 2023

Россия вышла из зерновой сделки

Москва считает суверенным правом балтийских государств использовать свои порты для экспорта украинского зерна. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Чиновник при этом подчеркнул, что для российской стороны "очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях и в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию".

С подобными проявлениями Россия будет бороться, цитирует Пескова "Интерфакс".

Между тем страны Восточной Европы не собираются открываться для экспорта украинского зерна, поддерживая интересы национальных сельхозпроизводителей. Это вызывает негодование Киева.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия польских властей на фоне выхода России из черноморской инициативы не только наносят непоправимый удар по продовольственной безопасности Европы, но и подрывают авторитет Польши в качестве надежного партнера Киева.

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