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Украинские депутаты обвинили СБУ в зачистке инфополя

13:51
  • вторник
  • 25 июля 2023

Главу спецслужбы предложили вызвать в Раду

Служба безопасности Украины зачищает информационное пространство от критики. С этой целью СБУ блокирует страницы блогеров, заявила депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Как написала Геращенко в Telegram, "Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы заслушать главу ведомства Василия Малюка в Верховной раде. Пусть он расскажет о вмешательстве в работу соцсетей и блокировании аккаунтов критичных к власти пользователей.

По словам Геращенко, украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети. Депутат заявляет, что по просьбе СБУ были закрыты страницы в соцсетях многих критикующих власти блогеров – притом, что у них были десятки и сотни тысяч подписчиков, передает РИА Новости.

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