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Второй сезон проекта "МедиаПритяжение" стартует 1 августа

14:46
  • вторник
  • 25 июля 2023

Всего представлено 8 основных направлений

Юных журналистов, блогеров и дизайнеров старше 8 лет приглашают принять участие в образовательном проекте "МедиаПритяжение". О запуске второго сезона, который стартует 1 августа, сегодня объявили в Москве.

Проект помогает подросткам познакомиться с новыми специальностями и создаёт возможности для их всестороннего развития. Всего представлено 8 основных направлений. Также в этом году партнёры мероприятия подготовили специальные номинации. Участникам предстоит пройти онлайн-игру, информационно-просветительский блок, а также решить задание.

Эксперты выберут победителей, которых пригласят в Москву на итоговое событие "МедиаБум". Их ждут мастер-классы от лидеров индустрии, а также ценные подарки и помощь в реализации проектов.

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Проект "МедиаПритяжение"
Проект "МедиаПритяжение"
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