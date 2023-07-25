Матвиенко назвала приоритетной задачу поддержки участников СВО

Только с начала года было принято около 60 законов в этой сфере

Поддержка участников специальной военной операции, помощь малому и среднему бизнесу, развитие здравоохранения и защита наших граждан от внешних угроз. Эти вопросы обсудила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Только с начала этого года было принято около 60 законов, которые помогут улучшить условия для наших военнослужащих и членов их семей. Эту задачу спикер Совфеда назвала приоритетной.

Говоря о бюджете на 24-й год, Матвиенко подчеркнула, что он будет сбалансированным и социальным. Председатель верхней палаты парламента также предложила уделить больше внимания уже существующим проектам законов, чтобы реализовать их как можно скорее.

"Для нас важно, и я могу сейчас уже гарантировать, что все социальные обязательства перед гражданами, безусловно, будут исполнены в предстоящем бюджетном цикле. Для нас приоритетно детское здравоохранение. Также мы хотим продолжить программу модернизации инфраструктуры детского отдыха, считаем это тоже очень важным направлением для укрепления здоровья наших детей", - заявила Матвиенко.



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