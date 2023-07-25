Собянин: Закончили реконструкцию двух поликлиник в районах Ивановское и Западное Дегунино

Во время капремонта старые здания поликлиник практически полностью перестраивают

Сразу две обновленные детские поликлиники открылись на севере и на востоке столицы. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин. Теперь больше 16 тысяч маленьких пациентов смогут получать медицинскую помощь по новому московскому стандарту. Куда входят не только профильные специалисты. Но и современное оборудование и даже навигация.

Обновлённые фасады, современные входные группы - сразу две детские поликлиники в районах Ивановское и Западное Дегунино открыты после серьезной реконструкции. С навигацией любому легко разобраться в новом пространстве. Для удобства самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах. Здесь же рядом и кабинеты функциональной диагностики. Есть и просторные зоны ожидания. Конечно же, с учётом, что в этих стенах все пациенты – дети, а им никак не обойтись без игрового пространства. О завершении реконструкции в своем Телеграм-канале сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков. Обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту и удобны как пациентам, так и медикам. Здесь полностью заменили все инженерные системы, установили современное оборудование".

Во время капитального ремонта старые здания городских поликлиник практически полностью перестраивают. Новые фасады, стены, внутренние перегородки, оконные и дверные блоки.

"Фундаменты новые, кровля новая, все новое, оборудование новое, планировка внутри новая. Лифты внутри устанавливаются - вот такая современная поликлиника", - отметил Собянин.

Впрочем, мэр постоянно держит на личном контроле не только процесс реконструкции городских поликлиник, но и их оснащение самым современным оборудованием.

"Здесь у вас должны быть и УЗИ, и флюорограф, и рентген-аппарат и маммограф, всё, что надо для работы", - сказал Собянин.

По московскому стандарту предусмотрели и специальные комнаты отдыха для медицинского персонала. А поскольку сейчас во всех детских поликлиниках Москвы медицинские карты только в электронном виде, освободились помещения для хранения карт. На их месте теперь - пространства для профессионального роста врачей. Там можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики.

Серьезное внимание всегда уделяют и благоустройству территорий вокруг поликлиник. И на этот раз рядом со зданиями разделили пешеходные и транспортные потоки. Установили скамейки, энергоэффективные светильники. А в осенне-зимний период, по словам мэра, высадят деревья и кустарники.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"