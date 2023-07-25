Исследователи МАИ разработали протез руки с эффектом памяти

Протез позволяет жить полной жизнью

Авиационные технологии - для человека. Учёные МАИ изобрели протез кисти руки, которая запоминает форму. Модель полностью имитирует человеческие ткани и мышцы, ею можно активно пользоваться, не опасаясь, что "заводские настройки" слетят. В чём секрет? И зачем искусственным пальцам тёплые ванны?

Искусственные пальцы послушно сгибаются и могут проделать это тысячи раз, не зная усталости и боли. Исследователи Московского авиационного института создали протез руки с эффектом памяти формы.

"Этот протез состоит из силиконовой матрицы, которая армирована наполнителем из никелида титана. Никелид представляет собой проволоку, выполненную в форме каркаса, имитирующего строение кисти человека", - пояснил Дмитрий Гусев, профессор кафедры "Материаловедение и технология обработки материалов" МАИ, доктор технических наук.

Внутри каждого пальца - двойная проволока из сплава титана и никеля. При высоких температурах свыше 300 градусов материалу задается "заводская настройка" - форма расслабленной кисти.

"Далее такой каркас помещается внутрь резинового чехла, имитирующего кожу человека и заливается силиконовой резиной. После процесса полимеризации мы получаем готовое изделие", - рассказал Дмитрий Гусев.

Получается модель с высокой точностью - с венами, складками кожи, линиями на ладошке и отпечатками пальцев. Как говорят сами разработчики, такая рука занимает промежуточное место между чисто косметическими протезами, которые только имитируют конечность, и бионическими - с умной электроникой, работающими от напряжения мышечной ткани руки. Здесь же положение искусственных пальцев регулирует сам пациент.

"Больной может по своему желанию изменить форму ровно столько, сколько ему необходимо, любую форму придать. Потребность в таких протезах здорово возрастает, и особенно это связно с тем, что многие производители протезов базируются на комплектующих импортного производства, и поэтому необходимо изготавливать отечественные протезы достаточно функциональные", - отметил Михаил Коллеров, профессор кафедры "Материаловедение и технология обработки материалов" МАИ, доктор технических наук.

Протез позволяет жить полной жизнью - водить машину с автоматической коробкой передач, плавать в бассейне. Руки из силикона и титана не боятся влаги, в отличие от кибер-конечностей. Можно носить небольшие грузы весом до трех килограммов и работать строительными инструментами - силы захвата хватает, например, для распила брусков.

А вечером напряженные пальцы достаточно согреть в теплой ванне, чтобы они снова "расслабились" и стали как новые. Ученые из МАИ уже запатентовали свое изобретение и намерены продолжать разработку протезов, в которых сочетаются натуральный вид, функциональность и невысокая цена. Специалисты уверены, что использовали еще далеко не все возможности сплава никеля и титана - сверхупругого и прочного материала.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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