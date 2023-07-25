Главного инженера ТЦ "Времена года" арестовали

Из-за ЧП в торговом центре погибли четыре женщины

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера частной компании, которая обслуживала помещения в торговом центре "Времена года". Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".

22 июля в торговом комплексе "Времена года" на цокольном этаже прорвало трубу с кипятком. Тогда в результате ЧП погибли четыре женщины. Ещё 10 человек были госпитализированы с ожогами. Следствие продолжается. Само здание центра до сих пор закрыто.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"