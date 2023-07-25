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Пьяных наркокурьеров задержали в Королеве

15:01
  • вторник
  • 25 июля 2023

У них были синтетические наркотики

В подмосковном Королёве в состоянии алкогольного опьянения задержали троих наркокурьеров. Молодые люди приехали из городского округа Пушкино. И привезли с собой 141 свёрток с порошкообразным и кристаллическим веществом, сообщает "ТВ Центр".

Уже при обыске в квартирах задержанных полицейские обнаружили ещё 21 пакет с таким же содержимым. А также пачки полиэтиленовых пакетов, картонных коробок и весы.

Экспертиза показала, что внутри упаковки - мефедрон и другие синтетические наркотики.

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